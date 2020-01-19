شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تدين تفجير أفجوي الإرهابي في الصومال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية ومركزا لجمع الضرائب في مدينة أفجوي شمال غربي العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

Advertisements وأكدت وزارة الخارجية على موقف المملكة الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف. وعبرت الوزارة عن تعازي المملكة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل

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