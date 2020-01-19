ملكة بريطانيا تعلن تجريد الأمير هاري وزوجته ميغان من الألقاب الملكية





أعلن الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا تجريد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من الألقاب الملكية وبذلك يصبحا عاملين في العائلة المالكة لبريطانيا، ولن يستخدما ألقاب "صاحب السمو الملكي".

وقال القصر في بيان له أمس السبت، إن هاري وميغان لن يتلقيا أموالا عامة بعد الآن، وسيدفعان الأموال التي تنفق على تجديد كوخهما، وسيدفعان ما يقرب من 2.4 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب التي تم إنفاقها في تجديد كوخهما بالقرب من قلعة وندسور.

وأضافت الملكة اليزابيث في البيان: "هاري وميغان وابنهما أرتشي سيظلون دائما أعضاء محبوبين في عائلتي".

وأعربت الملكة إليزابيث عن سعادتها من توصلها من حفيدها الأمير هاري وزوجته إلى طريق بنّاء وداعم إلى الأمام، مضيفة أنها فخورة للغاية بكون ميغان ماركل عضوا في العائلة المالكة خلال فترة وجيزة للغاية.

واعترفت الملكة إليزابيث بالتحديات التي واجهت حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل خلال العامين الماضيين، والتركيز الشديد على حياتهما، وقالت إنها تدعم رغبتهما في الحصول على المزيد من الاستقلالية.

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"وجاء في بيان الملكة إليزابيث: "بعد عدة أشهر من المحادثات والمناقشات، يسعدني أننا وجدنا معا طريقة بناءة وداعمة للمضي قدما لحفيدي وعائلته.

وتابعت: "سيظل هاري وميغان وأرشي دائما أعضاء محبوبين جدا من أفراد عائلتي".

وأثار إعلان هاري وميغان الصادم تخليهما عن مهامهما الملكية وقضاء جزء من وقتهما في أمريكا الشمالية أزمة في العائلة المالكة كشفت عن انقسامات بين أفرادها وأثارت الجدل بشأن ما يعنيه أن تكون من أفراد عائلة ملكية في القرن الحادي والعشرين.

ولم يتشاور الزوجان مع الملكة أو مع الأمير تشارلز بشأن إعلانهما الذي نشراه على "إنستغرام" وعلى موقعهما الإلكتروني الخاص وهي خطوة اعتبرتها الأسرة، التي تمتد جذورها لألف عام في تاريخ أوروبا، غير لائقة ومتسرعة.