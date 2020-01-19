رسميًا.. توقف امتحانات الفصل الدراسي الأول غدًا الاثنين بسبب إجازة عيد الغطاس





أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توقف امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل والشهادات الاعدادية فى جميع المحافظات، غدًا الاثنين 20 يناير الجارى، بسبب إجازة عيد الغطاس للإخوة المسيحيين.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم التأكد على جميع المديريات التعليمية، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم عقد أى امتحانات لجميع الصفوف بسبب الإجازة.

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وكانت امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام انطلقت السبت 11 يناير الجارى وتنتهى 23 من الشهر نفسه، كما بدأت امتحانات الشهادة الاعدادية 16 من الشهر نفسه وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات نظام التقييم المعدل فى المرحلة الثانوية يقيس "مستوى فهم مخرجات التعلم" وليس حفظ الكتاب المدرسى، والأسئلة ليست من خارج المنهج بينما هى ليست من الكتاب ولكنها مرتبطة بمخرجات التعلم المشروحة فى الكتاب.

وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية: أرجو الالتزام بنصائحنا بالتحضير الجيد باستخدام ما وفرناه على منصة التعلم فى بنك المعرفة مع الابتعاد عن الدروس الخصوصية كى تكون النتيجة أفضل، والهدف هنا هو "تغيير طريقة المذاكرة" والتأكد من "فهم مستهدفات الدرس" وليس البحث عن إجابات نموذجية لأسئلة متفق عليها.