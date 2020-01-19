سليم عون: أين الحراك السلمي المطلبي واللاطائفي؟ 

سأل عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "أين الحراك السلمي، المطلبي، واللاطائفي؟ لقد تحول الى أعمال شغب و​قطع طرقات​، شتائم وإستهداف سياسي، ومذهبية مقيتة".

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