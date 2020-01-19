عبدالله لمن يشكك بالمصالحة التاريخية في الجبل: القضاء هو الحكم

توجه عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "لأحد رموز العهد الفاشل، من يشكك بالمصالحة التاريخية في الجبل، التي طوت صفحات الحرب الأليمة، من خلال أختراع ملفات والأدلاء بمواقف دونكيشوتية،تحريضية"، قائلا: "​القضاء​ هو الحكم اما الكيدية، والحقد، والعقد، فلن تنال من صاحب الأيادي ​البيضاء​، رمز العيش الواحد، ​نعمة طعمة​".

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