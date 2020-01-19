اشعال حزام ناري امام شركة كهرباء صيدا فجرا

أقدم ​محتجون​ فجرا على إشعال حزام ناري امام شركة الكهرباء في صيدا، في رسالة احتجاج وغضب، وفي اطار التحركات التي كانت شهدتها صيدا ليلا، "تضامنا مع ​المحتجين​ في ​بيروت​، وكي يؤكدوا ان الحراك متواصل حتى تحقيق المطالب".

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