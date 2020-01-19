الخارجية الإيرانية تهاجم الرئيس الفرنسي على خلفية إرسال حاملة طائرات للخليج

هاجمت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ على خلفية إرسال حاملة طائرات للخليج.

وكان ماكرون أعلن عن إرسال حاملة الطائرات "شارل ديغول" إلى منطقة الشرق الأوسط، اعتبارا من يناير وحتى نيسان، لدعم عمليات الجيش الفرنسي هناك. ولفت ماكرون في كلمة للجيش، إلى ان "حاملة الطائرات ستدعم قوات عمليات "تشامال" في الشرق الأوسط من يناير إلى أبريل 2020 قبل نشرها في المحيط الأطلسي وبحر الشمال".

وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ومخاوف فرنسا من أن المعركة ضد "داعش" ربما تفقد زخمها في خضم ذلك.