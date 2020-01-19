إعادة 76 طفلاً من مناطق القتال في سوريا والعراق إلى داغستان الروسية

أعلن نائب مدير جهاز ​الأمن​ الفيدرالي الروسي ومدير مكتب اللجنة الوطنية ل​مكافحة الإرهاب​ إيغور سيروتكين، أن السلطات تمكنت من إعادة 76 طفلاً كانوا في مناطق القتال في ​سوريا​ والعراق، إلى أقاربهم في جمهورية ​داغستان​ الروسية، مشيرا الى أن السلطات تعمل على إعادة تأهيل هؤلاء القاصرين وسنعمل على توفير وضمان حقوقهم في ​الصحة​ والتعليم والحماية الاجتماعية".

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