محامو ترمب يقدمون حججهم الدفاعية ضد عزله

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واشنطن: قدّم محامو دونالد ترمب حججهم الدفاعيّة قبل ثلاثة أيّام من بدء محاكمة الرئيس الأميركيّ التي
وهذه أوّل مرّة يُقدّم فيها فريق المحامين حججه منذ ان اختارهم البيت الأبيض الجمعة. وقد بنى هؤلاء حججهم على تلك التي كان ترمب والجمهوريّون قدّموها من سبتمبر.
وفي أوّل "ردّ" منهم على لائحة الاتّهام التي اعتمدها مجلس النواب بأصوات الديموقراطيين وحدهم، اعتبر محامو ترمب ان "الامر يتعلق بهجوم خطير على حق الأميركيين في اختيار رئيسهم بحرّية"، وفق ما قال مصدر قريب من فريق الدفاع للصحافيين.
وأضاف "إنّها محاولة وقحة وغير قانونيّة لقلب نتائج 2016 ونتائج 2020".
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