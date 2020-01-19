شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر القانون.. حظر استعمال الشعار العضوى على المنتجات بالمخالفة للحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظر مشروع قانون الحكومة بتنظيم الزراعة العضوية الذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه خلال الجلسات الأخيرة، استعمال الشعار العضوى الذى سيتم لصقه بموجب القانون على جميع المنتجات العضوية، على أى من المدخلات والمنتجات العضوية على خلاف الحقيقة، وعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، ويُضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة فى حالة العود.

ومن المتوقع، أن يتضمن الشعار عضوى (حيوى) على رقم كودى دال على اسم المنتج وجهة المطابقة، واسم السلعة وتاريخ الإنتاج، ويجب وضع هذا الشعار على جميع المنتجات المصنعة والمجهزة للاستهلاك المحلى.

ويأتى مشروع القانون، كرد فعل عالمى للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية، والتى تعتمد على التوسع فى استخدام المواد الكيميائية التخليقية فى تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات فى الماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضى الزراعية وتفشى الأمراض الخطيرة.

ويهدف مشروع القانون لدعم خطة الدولة فى إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها، كما يهدف القانون إلى زيادة الصادرات المصرية، وبالتالى زيادة الإنتاج القومى للبلاد، كما والمحافظة على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد فى إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.