جريح جراء جريمة إطلاق نار قرب حورة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص من قرية السيد في النقب بجروح متفاوتة صباح اليوم الأحد، جراء تعرضه إلى إطلاق رصاص، حيث نقل على وجه السرعة إلى المستشفى للعلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.

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