60 قتيلا في هجوم للحوثيين على معسكر في مأرب باليمن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 60 عسكريا وأصيب العشرات بجروح متفاوتة في هجوم للحوثيين استهدف معسكر تدريب للجيش في مدينة مأرب باليمن. وفق مصدر طبي بمستشفى الهيئة العامة في مأرب.

وقالت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية، مساء السبت، إن الحوثيين المتحالفين مع إيران هاجموا معسكر تدريب للجيش في مدينة مأرب باليمن مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، غالبيتهم العظمى من العسكريين

ونقلت الإخبارية عن مصادر قولها إن الهجوم نفذ بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وأوضح مصدر، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن الضحايا معظمهم من المجندين الذين كانوا في فترة راحة بمعسكر الاستقبال.

وقال مصدر عسكري حكومي إن الهجوم الذي أوقع هذا العدد الكبير من الضحايا تم عبر قصف من طائرة مسيرة تابعة للحوثيين على معسكر الاستقبال، الذي خصصته القوات الحكومية لاستقبال المجندين الجدد.

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وثمة حرب بالوكالة في اليمن بين إيران والسعودية. وتدخل تحالف بقيادة السعودية في 2015 لدعم قوات الحكومة التي تقاتل الحوثيين.

ويخضع الحوثيون لحظر أسلحة منذ 2015. ونفت إيران مرارا إمداد الحوثيين بالأسلحة.

ويشهد اليمن حربا للعام السادس على التوالي بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين مسلحي جماعة "الحوثي"، من جهة أخرى، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.

وخلفت الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.

وأدت الحرب أيضا إلى انتشار كبير للأوبئة والأمراض كالكوليرا والدفتيريا والسرطان وغيرها.