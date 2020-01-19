بيع عملة نادرة تحمل صورة ملك بريطاني سابق بثمن قياسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اشترى جامع تحف أمس السبت، إحدى أندر القطع النقدية الذهبية في العالم، لقاء مبلغ لم يدفعه أحد من قبل في شراء قطع نقدية نادرة.

وبلغ الثمن القياسي للقطعة الذهبية، مليون جنيه إسترليني، حيث أنها تحمل صورة ملك بريطانيا إدوارد الثامن قبل تنازله عن العرش.

وتظهر العملة التاريخية النادرة إدوارد، عم الملكة إليزابيث الثانية، قبل التنازل عن العرش عام 1936 ليتزوج من الأميركية واليس سيمبسون.

ولم يكتشف مشتري العملة عن هويته للإعلام، لكنه أبلغ هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن هذه فرصة "تأتي مرة واحدة في العمر".

Advertisements

وفي السياق، قالت رئيسة خدمة جمع التحف في مؤسسة دار سك العملة الملكية "رويال مينت"، يبيكا مورغان، إن الثمن القياسي للعملة النادرة لا يشكل مفاجأة.

وأضافت "تذكار إدوارد الثامن من أندر العملات وأكثرها جمعا في العالم".

لم تنشر صورة العملات الذهبية عيار 22 قيراط علنا من قبل.

وقالت دار سك العملة إن قليلين فقط هم من يعرفون بوجودها.