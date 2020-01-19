خلال 24 ساعة: مصرع 4 أشخاص جراء حوادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي سائق (30 عاما) من بلدة العيسوية، مصرعه جراء حادث طرق وقع فجر اليوم الأحد، على شارع رقم 90 في منطقة الأغوار.

وتلقت الطواقم الطبية بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق على شارع رقم 90 في منطقة الأغوار، وعلى الفور هرع طاقم طبي، حيث أقر الطاقم الطبي وفاة سائق تم تخليصه من مركبة جراء تصادم بين شاحنة ومركبة خصوصية

ونقل الطاقم الطبي سائق الشاحنة (50 عاما) إلى المستشفى في العفولة لاستكمال العلاج، حيث وصفت حالته بالطفيفة.

ووصلت إلى مكان الحادث، طواقم الإطفاء والإنقاذ، التي عملت على تخليص السائق من المركبة وإخماد النيران التي اشتعلت في المركبة عقب التصادم مع الشاحنة.

وأغلقت الشرطة الشارع من الاتجاهين لحين من معالجة الحادث وإخلاء المكان، فيما تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات وأسباب التصادم واندلاع النيران في المركبة.

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تجدر الإشارة أن 4 أشخاص لقوا مصارعهم في حوادث طرق شهدتها طرقات البلاد في الـ24 ساعة الأخيرة.

ومساء السبت، لقيت الشابة أحلام حمد الله سلامة (30 عاما) من مدينة قلنسوة مصرعها في حادث طرق مروع قرب مدينة الطيرة في المثلث.

ووقع الحادث جراء تصادم بين مركبتين ما أدى إلى إصابة سلامة بجروح حرجة توفيت على إثرها، فيما قدمت الإسعافات إلى 6 أشخاص وصفت جراحهم بين الطفيفة والمتوسطة.

وفي وقت سابق من يوم السبت، لقي شخص مصرعه جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 90 بمسارة بالقرب من الفنادق في البحر الميت.