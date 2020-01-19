حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تبقى البلاد، اليوم الأحد، تحت تأثير المنخفض الجوي، إذ يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وماطرة على فترات في معظم المناطق مع تشكل الضباب في المرتفعات.

ويتوقع أن تتركز الهطولات الغزيرة في شمال البلاد والسواحل، وقد يتخللها عواصف بردية حينا وعواصف رعدية وبروق حينا آخر. وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

في يوم الإثنين، لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في مختلف المناطق، وتبقى الفرصة سانحة لهطول زخات متفرقة من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية وتتحول إلى شمالية غربية في المساء والليل. والله

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بينما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة جدا في كافة المناطق نتيجة اقتراب هواء قطبي، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد.

كما يتوقع أن تهطل زخات ثلجية خفيفة ومتقطعة في بعض القمم الجبلية العالية خصوصا في ساعات الصباح، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد جدا بحيث يخشى من تشكل الاندماج، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة في يوم الأربعاء، وتكون الأجواء باردة جدا في معظم المناطق، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات محلية في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية.