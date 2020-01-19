الوطن : الإمارات تدعم الجهود العالمية لإنقاذ ليبيا

الأحد 19 يناير 2020

أكدت صحيفة الوطن الإماراتية، ان الإمارات تدعم الجهود العالمية لإنقاذ ليبيا .



وذكرت الصحيفة في إفتتاحيتها، أن دعم مساعي إنجاز الحلول السياسية للأزمات يعتبر من ثوابت السياسة الإماراتية الخارجية، والتي أكدت دائماً أن الدفع باتجاه إعطاء الدبلوماسية دورها الكامل للحلول بهد الخروج من الأزمات وتجنب الحروب والصراعات وما يمكن أن تسببه للملايين من أبناء عدد من الدول الشقيقة التي شهدت حوادث كبرى وتطورات مصيرية، وخلال ذلك كان الدعم الإماراتي للجهود الدولية والمساعي الأممية التي تهدف لإنجاز حلول تكون أرضية قابلة لبناء العملية السلمية عليها راسخاً في تعاطي الإمارات مع الأحدث والمستجدات خاصة في المناطق المشتعلة.

وقالت "اليوم تتصدر ليبيا الاهتمامات العالمية بغية العمل على استعادة السلام والاستقرار ومنع انجرافها نحو دوامة أزمات وحروب طويلة ، ومنذ مدة طويلة كانت مساعي الإمارات الخيرة تؤكد أهمية التوصل إلى حل يواكب تطلعات الشعب الليبي الشقيق ويجنبها التصعيد الخطير في منطقة لا تنقصها الأزمات وتحتاج أعلى درجات الحكمة في التعاطي والتعامل معها، هو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال مباحثاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عشية المؤتمر الدولي الذي يعقد اليوم في برلين بالقول: " الحل السياسي والسلمي هو الحل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق طموحات الشعب الليبي" .

Advertisements

وأشارت إلى أن هذا الموقف ينطلق من الحرص على دولة شقيقة يدرك الجميع أن العلاج يكمن في وقف التدخلات الخارجية التي تعاني منها ليبيا والمعروفة للجميع من حيث خطورتها ونياتها ومآربها، والتي يكمن خطرها الحقيقي في أنها تتحالف مع مليشيات إرهابية تسيطر على العاصمة الليبية، إذ لا يمكن تصور أي حل مع وجود آفة الإرهاب ومحاولة أطراف أجنبية أن تشرع وجودها خدمة لأطماعها ومراميها .

وأضافت "وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالقول: " الإمارات مع أي جهد أو تحرك أو مبادرة من شأنها مساعدة الشعب الليبي الشقيق على الخروج من أزمته وتجاوز معاناته، ووقف التدخل في شؤونه الداخلية، وتعزيز أركان الدولة الوطنية ومؤسساتها في مواجهة المليشيات الإرهابية المسلحة، ووضع حد لتدفق العناصر الإرهابية إلى ليبيا ..مضيفا أن الإمارات كانت على الدوام إلى جانب الشعب الليبي، وطموحاته المشروعة في السلم والوفاق والوحدة والتنمية".

وأكدت أن حضور الإمارات لمؤتمر برلين على أعلى مستوى يؤكد مدى مساعيها الخيرة وجهودها الصادقة تجاه الأشقاء، ولاشك أن الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة التي تجمع بين الإمارات وألمانيا، ووجود إرادة سياسية حريصة على التنسيق المستمر وتطابق وجهات النظر والرؤى تجاه الأزمات سواء في ليبيا أو غيرها من المناطق التي تشهد تحديات كبرى سوف يكون عامل دعم كبير لإنجاح المؤتمر الذي يحظى باهتمام عالمي واسع لما يمثله نزع فتيل الأزمة الليبية المشتعل ومواكبة طموحات شعبها في قيام دولة المؤسسات وتطهيرها من المليشيات أهمية كبرى لاستقرار المنطقة والعالم، وهو ما أكدته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالقول: " الإمارات وألمانيا تشتركان في العمل من أجل السلام والتنمية وتعزيز قيم التسامح ومواجهة الإرهاب".

وقالت "الوطن" في ختام افتتاحيتها .. طريق السلام في ليبيا يمر بمدنها والمؤمنين بدولة القانون ومحاربة الإرهاب وتغليب المصلحة العامة وبرعاية عربية ودولية من قبل الجهات التي استشعرت مخاطر الأوضاع فيها في ظل نيات ومخططات هدامة معروف من يقف خلفها ومآربه الحقيقية، وإنجاز السلام رهن برفض التدخل التركي أو السماح بتحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب وخطر دائم لكل منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط