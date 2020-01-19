الإمارات تدين تفجير أفجوي الإرهابي بالصومال

الأحد 19 يناير 2020

أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الذي وقع في منطقة أفجوي بالصومال من خلال سيارة مفخخة، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

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وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين