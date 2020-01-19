شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: قصف مأرب تم بصاروخ باليستي أطلق من معسكر في خولان والان مع التفاصيل

الأحد 19 يناير 2020 قالت مصادر محلية شهود عيان إن الصاروخ الذي استهدف معسكر الاستقبال بمأرب وخلف أكثر من 200 قتيل وجريح أطلق من شرق صنعاء.

Advertisements وذكرت المصادر العيان أن الصاروخ الباليستي الحوثي أطلق من معسكر العرقوب في مديرية خولان. إلى ذلك، أكدت صادر طبية ارتفاع عدد قتلى القصف الحوثي إلى 90.. لافتة إلى أن العدد مرشح للزيادة نظرا لوجود مصابين في حالة خطرة

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