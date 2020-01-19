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شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر طبية: ارتفاع عدد شهداء القصف الحوثي في مأرب إلى 90 والان مع التفاصيل
الأحد 19 يناير 2020
أكدت مصادر طبية ارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخي الحوثي في مأرب إلى 90.
وذكرت المصادر أن العدد مرشح للزيادة نظرا لوجود كثير من الجرحى في حالة حرجة.
وقصفت مليشيا الحوثي، مساء أمس، معسكر الاستقبال في مأرب بصاروخ باليستي.
وأكدت مصادر عسكرية أن معظم القتلى الذين قضوا في القصف ينتمون إلى محافظات جنوبية.
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