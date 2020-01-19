مصادر طبية: ارتفاع عدد شهداء القصف الحوثي في مأرب إلى 90

الأحد 19 يناير 2020

أكدت مصادر طبية ارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخي الحوثي في مأرب إلى 90.



وذكرت المصادر أن العدد مرشح للزيادة نظرا لوجود كثير من الجرحى في حالة حرجة.

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وقصفت مليشيا الحوثي، مساء أمس، معسكر الاستقبال في مأرب بصاروخ باليستي.

وأكدت مصادر عسكرية أن معظم القتلى الذين قضوا في القصف ينتمون إلى محافظات جنوبية.