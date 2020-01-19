وزير الخارجية الأمريكي يدعو المجتمع الدولي لتصنيف «حزب الله» جماعة إرهابية

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس دول العالم إلى تصنيف حزب الله اللبناني جماعة إرهابية؛ وذلك على خلفية إدراج بريطانيا الحزب بشقَّيْه السياسي والعسكري في قائمة الجماعات الإرهابية. وقال بومبيو في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “في ذكرى مرور خمس سنوات على وفاة المدعي العام hلأرجنتيني ألبرتو نيسمان، وجهوده الدؤوبة لتقديم الجناة إلى العدالة، ندعو جميع الدول إلى تسمية حزب الله منظمة إرهابية”.

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