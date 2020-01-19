شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل المظاهرات في العراق للشهر الرابع على التوالي والان نبدء بالتفاصيل
وذكر الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، "أن مجاميع كبيرة من المتظاهرين شرعت منذ ساعات الصباح الأولى من فجر اليوم بإغلاق أبواب الدوائر والأبنية الحكومية وإحراق الإطارات في الشوارع وفي طريق مطار النجف الدولي كما أحرقوا أحد مقرات حزب الله العراقي في منطقة الإسكان في محافظة النجف ودعوا الأهالي إلى المشاركة الواسعة في المظاهرات الاحتجاجية التي تتواصل في البلاد منذ نحو أربعة أشهر".
وأوضح الشهود أن التصعيد في المظاهرات يأتي على خلفية عدم جدية الكتل والأحزاب في البلاد بتقديم مرشح مستقل لتشكيل الحكومة الجديدة التي تمهد لإجراء انتخابات عامة جديدة.
وتشهد المدن العراقية إغلاق عدد من الشوارع والجسور وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لوقوع مصادمات.
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