شكرا لقرائتكم خبر عن الفيروس الجديد يصيب 17 شخصا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

كشفت الصين اليوم الأحد عن 17 إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن سلالة جديدة من فيروس كورونا مما يثير القلق مع استعداد البلاد للاحتفال بالعام القمري الجديد الذي يُسافر خلاله الكثير من الصينيين.

وقالت لجنة الصحة في مدينة ووهان في بيان إن ثلاثة من المرضى حالاتهم خطيرة.

وبالأرقام المعلنة اليوم يرتفع إجمالي عدد المصابين في الصين إلى 62 مصابا، وجميعهم في ووهان بوسط البلاد. وتُوفي اثنان جراء الإصابة بالفيروس.

ولا تزال ذكريات تفشي مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) في آسيا عامي 2002 و2003 ماثلة في الأذهان عندما ظهر في الصين وأودى بحياة نحو 800 شخص في أنحاء العالم.