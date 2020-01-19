افاد مصدر امني، الاحد، بأنه تم اغلاق جميع الطرق المؤدية الى ساحة الطيران وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين اغلقوا جميع الطرق المؤدية الى ساحة الطيران وسط بغداد، على خلفية توتر الوضع الامني بالساحة".

واضاف ان "القوات الامنية مستمرة برمي القنابل الصوتية والمسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين"، مشيرا الى "تسجيل حالات اختناقات بين صفوفهم".