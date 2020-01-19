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قطع عدد من الجسور في الناصرية

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افاد مصدر امني، الاحد، بأن عددا من الجسور تم قطعها في مدينة الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين اقدموا صباح اليوم على قطع عدد من الجسور امام حركة السير في الناصرية بواسطة الاطارات المحروقة".

 

واضاف ان "ذلك ادى الى حدوث زخم مروري".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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