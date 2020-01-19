قطع عدد من الجسور في الناصرية

افاد مصدر امني، الاحد، بأن عددا من الجسور تم قطعها في مدينة الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين اقدموا صباح اليوم على قطع عدد من الجسور امام حركة السير في الناصرية بواسطة الاطارات المحروقة".

واضاف ان "ذلك ادى الى حدوث زخم مروري".