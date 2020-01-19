قطع عدد من الطرق في النجف بالاطارات المحروقة

افاد مصدر امني، الاحد، بان عددا من الطرق تم قطعها امام حركة السير في النجف.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين اقدموا اليوم على قطع عددا من الطرق في المحافظة امام حركة السير بواسطة الاطارات المحروقة".

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واضاف المصدر ان "الطرق التي تم قطعها في مناطق المعهد الفني ومجسر الرضوي وقرب مشفى ابن بلال"، مشيرا الى ان "ذلك جاء بهدف الضغط على الحكومة من اجل تلبية مطالب المتظاهرين".

وافاد مصدر امني، امس السبت، بأن متظاهرين اغلقوا الدوائر الحكومية في النجف بواسطة اللحام، منع الموظفين من الدوام.