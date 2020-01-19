متظاهرون يغلقون ساحة الطيران وسط بغداد واصابة ستة اشخاص بحالات اختناق 'صور'

افاد مصدر امني، الاحد، بأن مصادمات تجددت بين متظاهرين والقوات الامنية في ساحة الطيران وسط بغداد، مبينا ان ذلك ادى الى تسجيل ست حالات اختناق.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الاوضاع في ساحة الطيران وسط بغداد توترت وادت الى حدوث مصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين"، مبينا ان "عددا من المتظاهرين اغلقوا الساحة بواسطة الاطارات المحروقة".

واضاف المصدر ان "القوات الامنية اطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ما ادى الى تسجيل ست حالات اختناق".

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