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افاد مصدر امني، الاحد، بأن مصادمات تجددت بين متظاهرين والقوات الامنية في ساحة الطيران وسط بغداد، مبينا ان ذلك ادى الى تسجيل ست حالات اختناق.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الاوضاع في ساحة الطيران وسط بغداد توترت وادت الى حدوث مصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين"، مبينا ان "عددا من المتظاهرين اغلقوا الساحة بواسطة الاطارات المحروقة".
واضاف المصدر ان "القوات الامنية اطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ما ادى الى تسجيل ست حالات اختناق".
كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرون يغلقون ساحة الطيران وسط بغداد واصابة ستة اشخاص بحالات اختناق 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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