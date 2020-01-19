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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تدين بشدة التفجير الإرهابي في أفجوي بالصومال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أدانت الإمارات بشدة، الأحد، التفجير الذي وقع بمنطقة أفجوي بالصومال بسيارة مفخخة، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، إن "الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية".
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وكانت حركة الشباب الصومالية الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن انفجار سيارة ملغومة وقع، السبت، وأسقط عددا من القتلى والجرحى في مدينة أفجوي شمال غربي العاصمة مقديشو.
وقال سكان ورجال شرطة إن مقاتلي حركة الشباب حاولوا مهاجمة أفجوي التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن مقديشو في وقت متأخر، الجمعةـ وتم صدهم.
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