شكرا لقرائتكم بومبيو: ندعو دول العالم إلى تصنيف حزب الله إرهابياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، دول العالم إلى تصنيف حزب الله اللبناني مجموعة إرهابية، وذلك بعد أن عمدت بريطانيا إلى إدراج الحزب بشقيه السياسي والعسكري على قائمة الإرهاب.

جاءت دعوة بومبيو خلال كلمة ألقاها، مساء السبت، في الذكرى الخامسة للوفاة الغامضة للمدعي العام الأرجنتيني في الهجوم الذي استهدف المركز اليهودي في بوينس أيرس عام 1994، والذي اتهم حزب الله بالضلوع فيه.

بريطانيا وحزب الله

وكانت بريطانيا، صنفت الجمعة، حزب الله اللبناني، بشقيه السياسي والعسكري، منظمة إرهابية، كما قامت بتجميد أصوله بالكامل.

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وأعلنت الخزانة البريطانية، في حينه أنها صنفت حزب الله اللبناني بالكامل منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي، وبالتالي سيتم تجميد أصوله.

وقال المتحدث باسم الخزانة لقناتي العربية/ الحدث إن المملكة المتحدة ستظل ملتزمة باستقرار لبنان والمنطقة، وتواصل العمل عن كثب مع الشركاء اللبنانيين.

يذكر أن الجناح العسكري لحزب الله فقط كان مستهدفا في السابق بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية، إذ صنفت بريطانيا وحدة الأمن الخارجي للحزب وجناحه العسكري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في عامي 2001 و2008 على التوالي.