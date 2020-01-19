أول تصريح للرئيس اليمني بعد ارتفاع حصيلة قصف معسكر للجيش في مأرب إلى 70 قتيلًا و50 جريحًا



اتهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، جماعة "أنصار الله" الحوثيين، بعدم الرغبة في تحقيق السلام في اليمن، مشيراً إلى أنهم وراء تنفيذ قصف معسكر الجيش الذي حلف نحو 120 بين قتيل وجريح.

وأضاف الرئيس اليمني: "الأفعال المشينة للمليشيات الحوثية تؤكد دون شك عدم رغبة الحوثيين في للسلام، لأنها لاتجيد غير مشروع الموت والدمار وتمثل أداة رخيصة لأجندة إيران في المنطقة".

وأكد "عزم الشعب اليمني وبدعم وإسناد من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على قطع دابر تلك الجماعات المارقة، ووأد مشروعها الطائفي البغيض الدخيل على اليمن والمنطقة".

وأشارت الاحصائيات إلى أن حصيلة ضحايا تعرض معسكر تدريبي في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن للقصف نحو 120 قتيلا وجريحا.

وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك": إن حصيلة ضحايا القصف الصاروخي الذي استهداف معسكر الاستقبال التدريبي في الميل شمال غربي مدينة مأرب، ارتفعت إلى 70 قتيلا وأكثر من 50 جريحا.

وأضاف أن مستشفيات مدينة مأرب مستنفرة لعلاج ضحايا القصف الصاروخي الذي أسفر أيضا عن اندلاع حريق هائل في المعسكر.

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وكان الجيش اليمني اتهم عبر حساب مركزه الإعلامي في "تويتر"، جماعة أنصار الله بشن قصف صاروخي على أحد معسكراته التدريبية شمال مأرب، مشيرا إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد أن "القوات بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي تخوض معركة مفتوحة مع المليشيا الحوثية المدعومة من إيران والجماعات الإرهابية المتطرفة في سبيل استعادة أمن واستقرار ‎اليمن والمنطقة".

وشدد على "أن الاستهداف لن يزيد القوات المسلحة إلا ثباتا وإصرارا على المضي نحو استكمال معركة تحرير ما تبقى من تراب الوطن واستعادة الدولة والشرعية".