محامو ترامب يقدمون حججهم الدفاعية ضد عزله

قدّم محامو الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حججهم الدفاعيّة قبل ثلاثة أيّام من بدء محاكمته التي يعتبرونها غير دستوريّة و"خطِرة".

وهذه أوّل مرّة يُقدّم فيها فريق المحامين حججه منذ ان اختارهم ​البيت الأبيض​ الجمعة. وقد بنى هؤلاء حججهم على تلك التي كان ترامب والجمهوريّون قدّموها من أيلول.

وفي أوّل ردّ منهم على لائحة الاتّهام التي اعتمدها ​مجلس النواب​ بأصوات الديمقراطيين وحدهم، اعتبر محامو ترامب ان "الامر يتعلق بهجوم خطير على حق الأميركيين في اختيار رئيسهم بحرّية"، معتبرين أنها "محاولة وقحة وغير قانونيّة لقلب نتائج 2016 ونتائج 2020".