محامو ترامب يقدمون حججهم الدفاعية ضد عزله

قدّم محامو الرئيس الأميركي دونالد ترامب حججهم الدفاعيّة قبل ثلاثة أيّام من بدء محاكمته التي يعتبرونها غير دستوريّة و"خطِرة".
وهذه أوّل مرّة يُقدّم فيها فريق المحامين حججه منذ ان اختارهم البيت الأبيض الجمعة. وقد بنى هؤلاء حججهم على تلك التي كان ترامب والجمهوريّون قدّموها من أيلول.
وفي أوّل ردّ منهم على لائحة الاتّهام التي اعتمدها مجلس النواب بأصوات الديمقراطيين وحدهم، اعتبر محامو ترامب ان "الامر يتعلق بهجوم خطير على حق الأميركيين في اختيار رئيسهم بحرّية"، معتبرين أنها "محاولة وقحة وغير قانونيّة لقلب نتائج 2016 ونتائج 2020".
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