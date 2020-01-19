مقتل 5 أشخاص جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية في البرازيل

قتل خمسة أشخاص جراء ​الفيضانات​ والانزلاقات الأرضية الناتجة عن ​الأمطار​ الغزيرة في ولاية اسبيريتو سانتو في جنوب شرقي ​البرازيل​. وأفاد جهاز الإطفاء في الولاية بأن الضحايا من سكان مدينتي ايكونا والفريدو شافيز الواقعتين في المنطقة الريفية، وخلّفت الفيضانات أضرارًا مادية كبيرة فيما أدى انهيار بعض الجسور إلى عزل بعض السكان.

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