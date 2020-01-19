الرئيس هادي: جماعة "أنصار الله" لا ترغب في تحقيق السلام في اليمن

اتهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، جماعة "أنصار الله"، بعدم الرغبة في تحقيق السلام في اليمن.
وخلال اتصالين هاتفيين أجراهما هادي بمحافظ مأرب سلطان العرادة والمفتش العام للجيش اليمني اللواء عادل القميري، أكد ان "الأفعال المشينة للمليشيات الحوثية تؤكد دون شك عدم رغبة أو جنوحها للسلام، لأنها لاتجيد غير مشروع الموت والدمار وتمثل أداة رخيصة لأجندة إيران في المنطقة".
وشدد على "عزم الشعب اليمني وبدعم وإسناد من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على قطع دابر تلك الجماعات المارقة، ووأد مشروعها الطائفي البغيض الدخيل على اليمن والمنطقة".
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