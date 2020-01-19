الرئيس هادي: جماعة "أنصار الله" لا ترغب في تحقيق السلام في اليمن

اتهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، جماعة "​أنصار الله​"، بعدم الرغبة في تحقيق ​السلام​ في اليمن.

وخلال اتصالين هاتفيين أجراهما هادي ب​محافظ​ مأرب سلطان العرادة والمفتش العام للجيش اليمني ​اللواء​ عادل القميري، أكد ان "الأفعال المشينة للمليشيات الحوثية تؤكد دون شك عدم رغبة أو جنوحها للسلام، لأنها لاتجيد غير مشروع الموت والدمار وتمثل أداة رخيصة لأجندة ​إيران​ في المنطقة".

وشدد على "عزم الشعب اليمني وبدعم وإسناد من دول ​التحالف العربي​ بقيادة ​المملكة العربية السعودية​ على قطع دابر تلك الجماعات المارقة، ووأد مشروعها الطائفي البغيض الدخيل على اليمن والمنطقة".