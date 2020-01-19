أفادت قناة "​سكاي نيوز​" بأن عددا من ​المحتجين​ يقطعون جسورا رئيسة في ​ذي قار​ جنوبي ​العراق​ ويحرقون إطارات تنفيذا لتصعيد الحراك ضد أحزاب ​السلطة​. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محتجون يقطعون جسورا رئيسة في العراق تنفيذا لتصعيد الحراك ضد أحزاب السلطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.