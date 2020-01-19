النشرة: طرقات حاصبيا سالكة وتساقط للثلوج على المرتفعات التي تزيد عن الـ1400م

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن المنطقة تشهد منذ ليل أمس وحتى صباح اليوم ونتيجة للمنخفض الجوي الذي يضرب ​لبنان​ تساقطا غزيرا للامطار وتدن ملحوظ في ​درجات الحرارة​ وتسببت ​الأمطار​ الغزيرة بسيول حرفا معها الحصى والأتربة إلى وسط الطرقات وحولت حفرها إلى مستنقعات. كما يلف المنطقة ضباب كثيف حجب الرؤية ما اضطر بالسائقين اخذ الحيطة والحذر خوفا من خطر الانزلاقات كما تساقطت ​الثلوج​ على المرتفعات التي تزيد عن الـ1400 مترا إلا أن جميع الطرقات ما زالت سالكة.

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