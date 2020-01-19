هاشم: ما يجري في الساحات استباحة وفوضى تجاوزت حقوق الناس ومطالبهم

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "ما يجري في الساحات والشوارع استباحة وفوضى تجاوزت حقوق الناس ومطالبهم وما نسمعه من بعض القوى والشخصيات تشجيعا للمرتكبين والمخلين بالامن واستغلال ما يجري والتجارة بالدماء التي تسيل كل ليلة وكأن الوطن يحتمل بعد الذي يحصل مزيدا من التوترات والكيديات"، مشيرا الى أنه "أصبح لزاما على بعض رعاة ​حالات​ الفوضى ان ينتبهوا الى خطورة ما وصلنا اليه لانه ينذر بالاسواء اذا ما استمر التحريض والشحن سرا وعلنا فالاستقواء بهذه الأساليب التخريبية لتحقيق المكاسب واثبات القوة والوجود يحقق غايات أعداء الوطن بأخذه الى الخراب والفوضى البناءة".

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