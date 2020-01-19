دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية ترامب يكشف تفاصيل آخر دقيقتين في حياة سليماني

كشف الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، تفاصيل جديدة حول اللحظات الأخيرة لمقتل «قاسم سليماني» قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قرب مطار بغداد بصاروخ موجّه من طائرة مسيرة.

ووفق شبكة تسجيل صوتي حصلت عليه «سي إن إن»، قال «ترامب» خلال حفل عشاء لجمع التبرعات مع أعضاء بالحزب الجمهوري بولاية فلوريدا، مساء أمس الجمعة، إنه تابع الضربة من خلال كاميرات على بعد أميال في السماء.

وأضاف «ترامب»، أن مسؤولين عسكريين قالوا له «هما معا يا سيدي» في إشارة إلى «سليماني» ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس، الذي قُتل في الهجوم ذاته الذي استهدف قائد فيلق القدس.

وتابع المسؤولون العسكريون قائلون لترامب «سيدي لديهما دقيقتان و11 ثانية.. لا ردة فعل.. دقيقتان و11 ثانية للعيش.. سيدي إنهما في السيارة، سيارة مصفحة.. سيدي لديهما دقيقة للعيش تقريبًا.. سيدي 30 ثانية، 10، 9، 8،...».

وأضاف ترامب أنه سمع بعدها «بوووم»، وقال له المسؤول «سيدي.. أزيلا».

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مقدم من القيادي

وقال ترامب، إن الضربة أدّت إلى مقتل «اثنين بسعر واحد»، وتابع أن سليماني كان يقول أمورًا سيئة عن الولايات المتحدة، وتساءل: «كم من هذا الهراء علينا الاستماع له؟».

وتابع ترامب قائلًا: «كان (سليماني) إرهابيًّا معروفًا، وكان على قوائمنا، وكان يفترض به التواجد في بلده».

وكانت صحيفة بولتيكو الأمريكية، قد ذكرت أن الرئيس «دونالد ترامب» كان يسترخي في منتجعه الفخم بولاية فلوريدا، كما لعب الجولف في نادي ويست بالم بيتش للغولف، واستمتع برفقة عدد من المقربين منه، وذلك قبل ساعات من إرسال الجيش الأمريكي طائرة «ريبر» بدون طيار، لقتل أحد أكثر الرجال المطلوبين على الأرض، وهو قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

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انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي متظاهرون يقطعون الطرق الرئيسية في لبنان مع دخول الحراك الشعبي شهره الرابع تتواصل الاحتجاجات في لبنان لتدخل شهرها الرابع، وسط أوضاع اقتصادية متردية، وقطع متظاهرون، الجمعة، الطرقات احتجاجا على تأخر تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين. وأقدم متظاهرون وسط العاصمة بيروت على قطع طريق حيوي باستخدام السيارات. وقال مارون كرم (30 عاماً) "قطعنا الطريق بالسيارات لأنهم لا يستطيعون إزالتها"، مضيفاً "لا نريد حكومة محاصصة أو حكومة مقنعة للسياسيين.. سنسقطها في الشارع". ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، خرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية. ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة تماماً عن الأحزاب السياسية التقليدية في أسرع وقت ممكن تضع خطة إنقاذ للاقتصاد المتداعي. وتسببت هذه الاحتجاجات باستقالة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، ومن ثم تكليف دياب تشكيل حكومة إنقاذية في 19 كانون الأول/ديسمبر. ومنذ تكليفه، لم يتمكن من تشكيل حكومة يريدها مصغّرة من اختصاصيين، فيما تنقسم القوى السياسية الداعمة لتكليفه حول شكلها وعلى تقاسم الحصص في ما بينها. ويبدو أن الأحزاب السياسية التقليدية نفسها التي دعمت دياب ستسمي ممثليها "الاختصاصيين" في الحكومة. وفي بيروت، قال كارلوس يمين (32 عاماً) "منذ البداية، طالبنا بحكومة انقاذ مصغرة من مستقلين وليس بحكومة يجري تقسيمها بين الطوائف والأحزاب"، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة تعد لانتخابات نيابية مبكرة. وفي مناطق أخرى، أغلق متظاهرون طرقاً عدة بشكل مؤقت، ولا سيما في مدينة طرابس في شمال البلاد. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن إغلاق المدارس والجامعات أبوابها في طرابلس لليوم الرابع على التوالي. وخلال ثلاثة أشهر، اتخذت الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية أشكالاً مختلفة من تظاهرات ضخمة إلى قطع طرق وإغلاق مؤسسات رسمية، قبل أن تتراجع وتيرتها ثم تتركز خلال الأيام الماضية على المصارف، التي تفرض منذ أشهر قيوداً متشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال. وشهد يوما الثلاثاء والأربعاء مواجهات عنيفة بين متظاهرين أقدموا على تكسير واجهات مصارف ورشق الحجارة باتجاه القوى الأمنية التي استخدمت بكثافة الغاز المسيل للدموع. وأسفرت المواجهات عن إصابة العشرات من الطرفين. ولم يسلم عدد من المصورين والصحافيين من التعرض للضرب، بعضهم أثناء قيامهم ببث مباشر على القنوات المحلية للمواجهات ليل الأربعاء أمام ثكنة أمنية جرى فيها اعتقال متظاهرين منذ الثلاثاء. واعتقلت القوى الأمنية عشرات المتظاهرين قبل أن تعود وتفرج عنهم الخميس، ودانت منظمات حقوقية استخدام عناصر مكافحة الشغب "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين. وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك في بيان الجمعة إن "مستوى العنف غير المقبول ضد المتظاهرين السلميين في 15 كانون الثاني/يناير يتطلب تحقيقا سريعا، وشفافا، ومستقلا". وأضاف "يشكل هجوم شرطة مكافحة الشغب الوحشي على الصحافيين الذين يؤدون عملهم انتهاكا فظيعا لالتزامات قوات الأمن بالمعايير الحقوقية". Euronews (Ar)

مئات الأردنيين يتظاهرون في عمان للمطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل تظاهر المئات من الأردنيين، الجمعة، في العاصمة عمان للمطالبة بإلغاء اتفاقية تجارية للتزود بالغاز أبرمتها الأردن مع إسرائيل بقيمة 10 مليار دولار لمدة 15 عاما. وانطلقت التظاهرة عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني (وسط عمان) بمشاركة نحو 700 شخص وسط هتافات ولافتات تندد ب"اتفاق العار" حسب وكالة فرانس برس. وهتف المشاركون "تسقط اتفاقية الغاز، تسقط اتفاقية العار"، و"غاز العدو خيانة، والتطبيع خيانة" إضافة إلى "اللي طبع واللي خان باع القدس مع عمان". ورفعوا لافتات كتب عليها "لن نرهن أنفسنا للاحتلال، ولن نكون شركاء في الجريمة"، و"غاز العدو احتلال"، إضافة إلى "اتفاق العار، استعمار". وبدأ مطلع كانون الثاني/يناير الحالي ضخ الغاز الطبيعي للأردن بموجب اتفاق قيمته عشرة مليارات دولار على مدى 15 عاما مع شركة نوبل إنيرجي لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري الإسرائيلي. ويعقد مجلس النواب الأردني الأحد المقبل جلسة لمناقشة مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل. والأردن مرتبط بمعاهدة سلام مع اسرائيل منذ عام 1994 أنهت عقودا من حالة الحرب بين البلدين، إلا أنه "سلام بارد" على حد وصف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. ولا تزال إسرائيل "عدوا" في نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين الذين يجاور بلدهم إسرائيل والأراضي الفلسطينية ويتحدّر أكثر من نصفهم من أصل فلسطيني. وقوبل اتفاق تزود المملكة بالغاز من إسرائيل منذ توقيعه قبل أعوام برفض واسع شعبيا وبرلمانيا، فيما تدافع الحكومة الأردنية عن الاتفاق وتقول إنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة. ويشهد الاردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار بما يفوق 94 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وطالب مجلس النواب الأردني في 26 آذار/مارس الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية. Euronews (Ar) Advertisements

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