2000 جنيه للسكني.. ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اعتمدت محافظة القاهرة تسعيرة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالنسبة للمخالفات التي ينطبق عليها شروط التصالح، في عدد من الأحياء بالمنطقة الشرقية.

وينشر الخليج 365 أسعار التصالح في حي مصر الجديدة على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية الأكبر من 25 مترًا ومنها (العروبة - أبوبكر الصديق - جسر السويس - صلاح سالم - السيد الميرغني - الثورة - الخليفة المأمون - المعهد الاشتراكي - إسماعيل الفنجري - النزهة - ميدان روكسي - ميدان الإسماعيلية - ميدان سفير - شارع الحجاز).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 2000 جنيه للسكني و2000 جنيه للتجاري و2000 جنيه للإداري و1000 جنيه للصناعي.

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ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يتراوح اتساعها من 10 وحتى 25مترًا ومنها (الزهور - أحمد إسماعيل - الفريق محمود شكري - خلف عمارات العبور - الشهيد أحمد زكي - السخاوي - إحسان عبدالقدوس - منشية الطيران - المقريزي - لطفي - منشية البكري - الأبناسي - السبكي - النادي - القبة - رمسيس - غانا - إبراهيم - بطرس غالي - نهرو - الأندلس - نزيه خليفة - حسن صادق - فريد - البادية - منوف - عثمان بن عفان - دمشق - أباظة - بيروت - السباق - إسكندرية - أسيوط - أمين الخولي - قايتباي - عمر بن الخطاب - لطيف منصور - الحرية - مصطفى طبالة - المفتشين - حسين كامل سليم - مهيب حسن قاسم).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1400 جنيه للسكني و1200 جنيه للإداري و1400 جنيه للتجاري و800 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار ومنها (شوارع فرعي عرض من 6 لـ8 أمتار - شوارع فرعي عرض أقل من 6 أمتار).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1000 جنيه للسكني و2000 جنيه للإداري و1200 جنيه للتجاري و800 جنيه للصناعي.