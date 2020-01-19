الأمم المتحدة تعرب عن أملها في إيجاد حل في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:26 صباحًا, 19 يناير 2020 م
المناطق _ وكالات
أعربت الأمم المتحدة عن أملها في حل الأزمة الليبية من خلال مؤتمر برلين الدولي، الذي يأتي كجزء من مبادرة اقترحها مبعوثها الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، وقدّمها إلى مجلس الأمن في شهر يوليو الماضي.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:” إن الأمين العام سيتوجه إلى العاصمة الألمانية للمشاركة في المحادثات الدولية الهادفة لدعم جهود المصالحة الليبية وإنهاء الأزمة في ليبيا”، مشيرًا إلى أن المأمول هو إظهار وحدة إزاء دعم العملية السياسية في ليبيا.
وأضاف أن مائدة اللقاءات ستضم دولا عديدة والكثير من الأطراف المهمة، والأمم المتحدة تتطلع للمشاركة في الاجتماع، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تسعى إلى وحدة الموقف لدعم استئناف جهود المصالحة وإنهاء التدخل الأجنبي والامتثال الكامل لحظر التسليح.
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