كشفت صحيفة "تليغراف" البريطانية ان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يستعد لفرض قيود جديدة على المهاجرين ذوي المهارات المتدنية، الذين ينتقلون إلى بريطانيا بعد انتهاء الفترة الانتقالية للانفصال عن الاتحاد الأوروبي في كانون الأول".
ولفتت الصحيفة إلى انه "في ظل الخطط الجديدة الجذرية التي وضعها مساعدو رئيس الوزراء، ستعمل الحكومة بشكل فعال على المضي قدما في عملية إعادة هيكلة الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة عامين".
وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطط تؤدي إلى إلغاء التمديد المؤقت للقواعد الحالية حتى عام 2023، والتي كانت قد طالبت بها مجموعات الأعمال ووعدت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي بتنفيذها من قبل".
وأضافت الصحيفة أنه "من المتوقع أن تقدم وزيرة الداخلية بريتي باتيل المقترحات للحكومة هذا الأسبوع في إطار ورقة عمل عن نظام الهجرة في المملكة المتحدة مستقبلا".
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