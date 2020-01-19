كشفت صحيفة "تليغراف" البريطانية ان ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ يستعد لفرض قيود جديدة على ​المهاجرين​ ذوي المهارات المتدنية، الذين ينتقلون إلى ​بريطانيا​ بعد انتهاء الفترة الانتقالية للانفصال عن ​الاتحاد الأوروبي​ في كانون الأول".

ولفتت الصحيفة إلى انه "في ظل الخطط ​الجديدة​ الجذرية التي وضعها مساعدو رئيس الوزراء، ستعمل ​الحكومة​ بشكل فعال على المضي قدما في عملية إعادة هيكلة ​الهجرة​ بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة عامين".

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطط تؤدي إلى إلغاء ​التمديد​ المؤقت للقواعد الحالية حتى عام 2023، والتي كانت قد طالبت بها مجموعات الأعمال ووعدت رئيسة الوزراء السابقة ​تيريزا ماي​ بتنفيذها من قبل".

وأضافت الصحيفة أنه "من المتوقع أن تقدم وزيرة الداخلية ​بريتي باتيل​ المقترحات للحكومة هذا الأسبوع في إطار ورقة عمل عن نظام الهجرة في ​المملكة المتحدة​ مستقبلا".