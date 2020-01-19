بومبيو يلتقي ممثلي الاتحاد الأوروبي ومصر وتركيا وألمانيا والإمارات على هامش مؤتمر برلين

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن الوزير مايك بومبيو سيلتقي على هامش مؤتمر برلين بشأن ليبيا مع ممثلي الاتحاد الأوروبي ومصر وتركيا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة.
ويتضمن جدول أعمال بومبيو، عقد اجتماعات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومع رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيف بوريل. ومن المقرر عقد اجتماعات مع وزراء خارجية تركيا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة. ولا يتضمن جدول أعمال بومبيو عقد لقاءات مع الجانب الروسي.
هذا وتستعد العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، لاستضافة مؤتمر حول ليبيا بهدف ترسيخ الهدنة الميدانية ومنع التدخلات الأجنبية، لا سيما عبر تقديم الدعم العسكري.
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