مادورو: مستعد لعقد حوار مباشر مع الولايات المتحدة الأميركية

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن استعداده لعقد حوار مباشر مع الولايات المتحدة الأميركية.
ولفت الرئيس في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إلى انه "إذا كان هناك احترام بين الحكومات، وبغض النظر عن حجم الولايات المتحدة، وإذا كان هناك حوار وتبادل معلومات صادقة، فكن على يقين، يمكننا إنشاء نوع جديد من العلاقات".
وأشار مادورو إلى أنه مستعد للتحدث مع زعيم المعارضة خوان غاريدو، لكنه رفض مطالب المعارضة بالاستقالة، مؤكدا أن غوايدو هو المسؤول عن فقدان الجمعية الوطنية.
يذكر ان فنزويلا تشهد منذ كانون الثاني الماضي، أزمة سياسية حادة، إثر إعلان رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.
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