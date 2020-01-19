شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. قطر تمنح مسئولاً أمريكيًا 1600 دولار فى الساعة لتحسين صورتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فيديوجراف تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعى، تفاصيل المبالغ المالية التى أغدقتها الإدارة القطرية على المسئولين الأجانب من أجل تحسين صورتها أمام العالم، حيث أشار إلى أن متوسط أجر المواطن القطرى يبلغ 25 دولار أمريكى فى الساعة، وأضاف: إذا تعلق الأمر بسمعة نظام الحمدين الدولية سيصل الأمر إلى أضعاف هذا الرقم".

وأوضح الفيديوجراف، أن شركة ديبفواز ويلمبتون الأمريكية كان لها حظ من أموال الحمدين برئاسة مايكل موكاسى المدعى العام الأمريكى فى عهد بوش بقيمة 1600 دولار فى الساعة، وأشارت إلى أن الهدف من التعاقد كان تحسين صورة النظام القطرى والضغط على مسئولين أمريكيين بعد المقاطعة العربية، بالإضافة إلى التعاقد مع المحامى ديفيد ريفيكن بـ1450 دولارا فى الساعة.

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وتابع: "لم تكن المرة الأولى التى يستعين فيها الحمدين بمسئولين سابقين جون اسكروفت وزير العدل الأمريكى الأسبق أحد الوجوه التى استعانوا بها فى 2017 بتعاقد بلغ 2.5 مليون دولار فى 90 يومًا لإظهار قطر أمام الرأى العام فى صورة المحاربة للإرهاب ولا تزال قطر راعية التطرف الأهم فى العالم".

كان موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، كشف مؤخرًا عن تراجع أرباح المصارف القطرية بسبب سياسات تميم بن حمد خلال العام الجاري، موضحا أن تخفيضات سعر الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطى الفيدرالى فى قطر، بالإضافة إلى المقاطع العربية للدوحة من أبرز الأسباب التى تنذر بتراجع أرباح البنوك، بالإضافة إلى نمو فى القروض، حيث أظهرت بيانات رسمية حديثة تصاعداً فى عجز الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفى القطري، المؤلف من البنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق المحلية، وسط استمرار المقاطعة العربية.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إنه جاء فى تقرير حديث لمصرف قطر المركزى، أن إجمالى عجز موجودات الجهاز المصرفى فى قطر بالعملة الأجنبية 42.8% خلال يونيو الماضى على أساس سنوى، فيما بلغ إجمالى قيمة عجز موجودات الجهاز المصرفى فى قطر بالعملة الأجنبية وفق البيانات الرسمية، نحو 120.7 مليار ريال.

