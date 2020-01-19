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بومبيو يدعو العالم إلى تصنيف حزب الله منظمة إرهابية
الأحد 19 يناير 2020
دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، دول العالم إلى تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، وذلك على خلفية إدراج بريطانيا الحزب بقائمة الجماعات الإرهابية.
وقال بومبيو، في تغريدة عبر "تويتر": "في ذكرى مرور 5 سنوات على وفاة المدعي العام الأرجنتيني ألبرتو نيسمان، وجهوده الدؤوبة لتقديم الجناة إلى العدالة. ندعو جميع الدول إلى تسمية حزب الله منظمة إرهابية".
وكانت السلطات الأرجنتينية أمرت في 18 يوليو/تموز 2019، بتجميد أصول جماعة "حزب الله" وصنفتها جماعة إرهابية.
جاء الإعلان في الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير مركز للجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس أدى إلى مقتل 85 شخصا.
وتلقي الأرجنتين باللوم في الهجوم الإرهابي، على إيران و"حزب الله".
وسبق أن أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية مليشيا حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية في أكتوبر/تشرين الأول 1997، وكمنظمة إرهابية مدرجة بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في أكتوبر/تشرين الأول في 2001.
وتم إدراج المليشيا أيضاً في يناير/كانون الثاني 1995 في ملحق الأمر التنفيذي رقم 12947 الذي استهدف الإرهابيين الذين هددوا بتعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك في أغسطس/آب 2012 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582.
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