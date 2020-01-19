مباحثات أمريكية سودانية لتعزيز السلام والأمن الإقليميين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبحث واشنطن والخرطوم، في 27 و 28 يناير/كانون الثاني الجاري، تعزيز السلام والأمن الإقليميين، ومكافحة الفساد.

وكشفت مصادر لـ"العين الاخبارية" أن المباحثات سيجريها مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي، ورئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك والفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، إضافة إلى وزير الشؤون والأوقاف الدينية نصر الدين مفرح.

وأشارت المصار إلى أن "المباحثات ستركز على أهمية تعزيز الحكم الرشيد والمؤسسات الديمقراطية القوية، وتعزيز السلام والأمن الإقليميين، ومكافحة الفساد، وإقامة روابط تجارية واستثمارية أقوى".

و كانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية سيزور كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا وكينيا وجنوب السودان والسودان في الفترة من 15 إلى 29 يناير 2020. وسيلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين والشركاء الدوليين وممثلي المجتمع المدن.

