​يمكن شحنه بالموبايل.. "الكهرباء": تركيب 9 ملايين عداد مسبوق الدفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة انتهت من تركيب 9 ملايين عداد مسبوق الدفع لصالح مشتركيها، بداية من يناير 2016 حتى نهاية ديسمبر 2019.

وأضاف حمزة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة انتهت أيضًا من تركيب 2.5 مليون عداد كودي للمباني المخالفة والعشوائية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف استبدال نحو 27 مليون عداد خلال الثلاث السنوات المقبلة، بالتعاون بين كل الشركات المصنعة للعدادات.

وأشار إلى أن الهدف من تركيب العدادات مسبوقة الدفع، هو إيجاد آلية للمواطن للتحكم في استهلاكه، ليعمل على تقليل فاتورته بقدر الإمكان، منوهًا إلى أن العداد الذكي هو أكثر حداثة من العداد مسبق الدفع، ويمكن شحنه من خلال الموبايل، أو أي كارت "atm" ومبرمج للحفاظ على أجهزة الكهرباء من أي ضرر بسبب ارتفاع أو انخفاض التيار الكهربائي بشكل مفاجئ.​