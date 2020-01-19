ألف جنيه للسكني.. ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:​

اعتمدت محافظة القاهرة تسعيرة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالنسبة للمخالفات التي ينطبق عليها شروط التصالح وذلك في عدد من الأحياء بالمنطقة الشرقية.

وينشر الخليج 365 أسعار التصالح في (السلام أول - السلام ثاني) على النحو التالي:

حي السلام أول

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية الأكبر من 25 مترًا ومنها (التروللي - 6 أكتوبر - الضغط العالي - مدينة الحرفيين - جمال عبدالناصر - الشركات - غرب الرشاح - السادات - جسر السويس - علي عبدالرحمن - الأربعين - طلمبات الخزان).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1000جنيه للسكني و800 جنيه للتجاري و600 جنيه للإداري و800 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يتراوح اتساعها من 10 وحتى 25مترًا ومنها (ترعة الشرفا - المصانع - البرج - الجمهورية - أبورجيلة - اللواء كمال حجاب - مسجد الوطنية - فلسطين - الجنينة - المروة - مصنع الورق - مسجد قباء - خالد بن الوليد - المدينة المنورة - مكة - مسجد الأنصار - محمد عبدالفتاح - ابن سينا - الزهور - مكة المكرمة - منصور القناوي - البدري- أحمد ممدوح - أسوان - الضرائب - الشيخ الشعراوي - التقوى - مصطفى كامل - إسعاد يوسف - المرور - عمان - الدجوي - الأمل - النيل - السادات - المطحن - أخرى).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 600 جنيه للسكني و600 جنيه للإداري و600 جنيه للتجاري و400 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار ومنها (شوارع فرعية عرض من 6 لـ8 أمتار - شوارع فرعية عرض أقل من 6 أمتار)

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ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 600 جنيه للسكني و500 جنيه للإداري و400 جنيه للتجاري و400 جنيه للصناعي.

حي السلام ثانِ

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية الأكبر من 25 مترًا ومنها (تقسيم امنحتب - تقسيم 6 أكتوبر - تقسيم الفردوس - تقسيم الأساليب الحديثة - كمبوند مون سيتي - مون جاد - تقسيم الملاحة الجوية - المنطقة الصناعية - امتداد المنطقة الصناعية).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1000جنيه للسكني و800 جنيه للتجاري و600 جنيه للإداري و800 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يتراوح اتساعها من 10 وحتى 25مترًا ومنها (تقسيم امنحتب - تقسيم 6 أكتوبر - تقسيم الفردوس - تقسيم الأساليب الحديثة - كمبوند مون سيتي - مون جاد - تقسيم الملاحة الجوية - المنطقة الصناعية - امتداد المنطقة الصناعية).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 600 جنيه للسكني و600 جنيه للإداري و600 جنيه للتجاري و400 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار ومنها (تقسيم امنحتب - تقسيم 6 أكتوبر - تقسيم الفردوس - تقسيم الأساليب الحديثة - كمبوند مون سيتي - مون جاد - تقسيم الملاحة الجوية - المنطقة الصناعية - امتداد المنطقة الصناعية).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 600 جنيه للسكني و500 جنيه للإداري و400 جنيه للتجاري و400 جنيه للصناعي.