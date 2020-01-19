فرنسا تنشر رادارات على الساحل الشرقي للسعودية

نشر الجيش الفرنسي منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية، وفقا لما أفادت به وكالة “رويترز” نقلا عن وزارة الدفاع الفرنسية أمس الجمعة.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين فرنسيين قولهم إن بلادهم نشرت منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية لتعزيز دفاعاتها، وأن هذه الخطوة جاءت بعد هجمات “أرامكو” النفطية في سبتمبر الماضي.

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وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمة للجيش الفرنسي، في وقت متأخر أمس الخميس: “في شبه الجزيرة العربية والخليج، حيث تتصاعد التوترات، نشرنا في زمن قياسي قوة مهام “جاغوار” التي ستسهم في طمأنة المملكة السعودية”.

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، أعلنت في نوفمبر المنصرم أثناء زيارتها للمنامة عن نشر منظومة إنذار متقدمة في الخليج، بما فيها رادار متطور يهدف لمنع هجمات جديدة.

واتهمت فرنسا إيران بتنفيذ الهجوم على منشآت “أرامكو” الذي استخدمت فيه طائرات مسيرة وصواريخ، وعطل عمل أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم، وتعهدت بمد يد العون للرياض لمنع تكرار هذا العدوان.