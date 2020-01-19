بومبيو: سأعمل ببرلين مع قادة العالم والأمم المتحدة لحل أزمة ليبيا

الأحد 19 يناير 2020

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد، أنه سيعمل في برلين لحل الأزمة في ليبيا.



وأضاف بومبيو، في تغريدة عبر تويتر، لدى وصوله إلى برلين: "سأعمل مع قادة العالم ومسؤولي الأمم المتحدة لإنهاء الأعمال العدائية في ليبيا".

وفي سياق متصل، قالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن "واشنطن تدعم الشعب الليبي في بحثه عن حل سياسي ومستقبل أفضل".

وكان مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، وصف الصراع في ليبيا، السبت، بأنه بات يشبه الصراع السوري بشكل متزايد.

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وقال المسؤول للصحفيين المرافقين لوزير الخارجية مايك بومبيو عندما سئل عن فرص نجاح القمة "أعتقد أنها معقدة للغاية وكلٌ متشبث بموقفه".

وكشفت مصادر خاصة، كواليس الإعداد لمؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، حيث سيبحث زعماء الدول المدعوة للمؤتمر قضايا مهمة، بينها حل المليشيات ورحيل حكومة السراج.

وقالت المصادر ذاتها إن هناك تعديلات طرأت على مسودة التفاهم النهائية المطروحة أمام زعماء العالم المشاركين في المؤتمر لم ترد بمسودة مفاوضات روسيا التي لم تصل لاتفاق.

وينتظر المؤتمر مشاركة عالية المستوى، حيث أكدت 10 دول مشاركتها في أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وأكد عدد من قادة الدول والحكومات حضور المؤتمر، في مقدمتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.