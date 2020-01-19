شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تكشف عن خطر يهدد حياة البشر والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن تراجع الاستثمار الخاص ونقص الابتكار في قطاع تطوير مضادات حيوية جديدة يقوّضان الجهود المبذولة لمحاربة الالتهابات والبكتيريا المقاومة للأدوية.

وكشفت المنظمة في تقريرين جديدين، أمس، عن وجود 60 منتجًا قيد التطوير (50 مضادًا حيويًا و10 أدوية بيولوجية)، ولكنها تحقق فائدة ضئيلة بالمقارنة مع العلاجات الموجودة حاليا، وقليل منها يستهدف أشد أنواع البكتيريا المقاوِمة للمضادات الحيوية الأخطر على الإنسان (البكتيريا سلبية الغرام)، فيما لا تزال بعض المضادات في مراحل أولية (مرحلة الاختبار)، وسيستغرق الأمر أعوامًا قبل أن تصل إلى المرضى.

ويرى مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس غيبرييسوس، أن خطر مقاومة مضادات الميكروبات لم يكن أكثر إلحاحًا من قبل والحاجة إلى حلول أصبحت ماسة، مضيفًا "أن هناك العديد من المبادرات للتقليل من خطر مقاومة المضادات، ولكننا أيضًا بحاجة إلى مساهمة الدول ومصانع الأدوية، وتمويل مستدام، وصنع أدوية جديدة مبتكرة."