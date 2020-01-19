روسيا تعيد الأطنان من الطماطم المستوردة من المغرب بسبب “حشرة ضارة”

أعادت روسيا إلى المغرب الأطنان من الطماطم، خلال السنة الجارية، بسبب احتوائها على حشرة ضارة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الأمر يتعلق بحوالي 211 طنا من الطماطم، التي قام المغرب بتصديرها لروسيا في 2019، وتم إرجاعها بسبب احتوائها على حشرة ضارة.
وقامت روسيا بإعادة 12 دفعة من الطماطم المصدرة لها انطلاقا من المغرب خلال السنة الماضية، بعد أن اكتشفت سلطات المراقبة الصحية في ميناء “سان بيطرسبورغ” احتوائها على حشرة ضارة تسمى فراشة “توتا أبسلوتا”.
وفراشة “توتا أبسلوتا” هي حشرة من أصل لاتيني تنتشر بحدة أمريكا الجنوبية، و تترك بعض اليرقات في أوراق الشجر والفواكه.
وتنتقل هذه الحشرة من دول أمريكا الجنوبية إلى أورويا ومنها إلى دول جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط.
وإلى جانب المغرب قامت روسيا بإعادة مئات الأطنان من الطماطم إلى تركيا بسبب احتوائها على نفس الحشرة.
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